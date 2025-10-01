İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Rusya'dan kirli tuzak! Orduya katılmaya zorlanan bir kişi kurtarıldı

Kenya hükümeti, yasa dışı şekilde Rus ordusuna katılmak üzere zorlanan bir Kenyalının daha kurtarıldığını ve ülkesine döndüğünü duyurdu.

1 Ekim 2025 Çarşamba 19:52
Rusya'dan kirli tuzak! Orduya katılmaya zorlanan bir kişi kurtarıldı
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Rus ordusuna katılmaya zorlanan bir Kenyalı daha kurtarıldı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korir Sing'Oei, dün yaptığı açıklamada, Rus ordusuna katılmaya zorlanan Kevin Kariuki Nduma isimli kişinin kurtarılarak evine getirildiğini söyledi.

Sing'Oei, "Yasa dışı şekilde Rus ordusuna katılmaya zorlanan üçüncü kişi Nduma isimli bir vatandaşımız. Moskova'daki misyonumuzu, bu talihsiz ve tehlikeli durumdan Kenyalıları kurtarma çabalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Kenya yönetiminin cazip iş vaadiyle yurt dışına çağrılan ancak askeri göreve zorlanan vakalarla mücadele ettiğini kaydeden Sing'Oei, Kenyalıları yurt dışındaki işe alımlarda dikkatli olmaya çağırdı.

ÜLKEYE GERİ GETİRDİ

Nduma'nın geri dönüşü, Kenya makamlarının ilgilendiği üçüncü vaka olarak kayıtlara geçti. 27 Eylül'de Sing'Oei, Moskova'daki misyonun üç Kenyalıyı kurtarıp ülkeye geri getirdiğini duyurmuştu.

Önceki günlerde Evans Kibet isimli Kenyalı bir sporcu da benzer şekilde Rusya'da kandırılarak askeri göreve gönderildiğini söylemişti.

Kibet, kendisine vize konusunda yardımcı olunacağı vaadiyle Rusça yazılmış belgeler imzalattırıldığını, bir askeri kampa götürüldüğünü ve bir hafta eğitim aldıktan sonra cepheye gönderildiğini anlatmıştı.

