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Dünya

Rusya'dan kıtalararası balistik ''Yars'' füzesi hamlesi

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik 'Yars' füzesinin Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna yerleştirildiğini bildirdi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Rusya'dan kıtalararası balistik ''Yars'' füzesi hamlesi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Kaluga bölgesinde bulunan Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı Kozelskiy Birliğini silahlandırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik "Yars" füzesinin fırlatma deposuna yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu çalışmaların Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı ifade edildi.

Açıklamada, askerler için gerekli altyapının oluşturulduğu aktarılırken, yürütülen çalışmalara dair görüntüler de paylaşıldı.

Nükleer saldırı kapasitesine sahip kıtalararası balistik "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Kasım'da da nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası hipersonik "Avangard" füzesinin, Orenburg bölgesindeki fırlatma deposuna yerleştirildiğini bildirdi.

  • nükleer saldırı
  • Yars füzesi
  • Rusya Savunma Bakanlığı

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