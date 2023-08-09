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Dünya

Rusya'dan KKTC kararı! Resmen duyurdular

TASS haber ajansı, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Rusya'dan KKTC kararı! Resmen duyurdular
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Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

TASS'ın haberine göre Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak." açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun süredir Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

KKTC'de yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

  • TASS Haber Ajansı
  • Moskova konsolosluk
  • Kuzey Kıbrıs TASS
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