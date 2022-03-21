Star Gazetesi 21 Mart 2022 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:07

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) korkutan bir açıklama geldi. Rusya'nın askeri operasyonlara başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini belirten FSB, bu mayınlarda kopmalar başladığından mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabileceğini açıkladı.



Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Rus güçleri, Azak Denizi dahil olmak üzere Ukrayna'nın birçok Karadeniz'e kıyısı olan noktada kontrolü ele geçirmişti. Rusların saldırılarına karşı Ukrayna ordusu ise ülkenin Karadeniz kenti olan Odessa açıklarına mayınlar döşemişti. Son gelişmelerin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, Odessa kenti açıklarına döşenen mayınlar için önemli bir risk ihtimaline değinilerek, Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar başladığı kaydedildi.

"SAHİL KORUMA TEDBİR ALMALI"

NTV'ye verdiği demeçte bahse konu mayınların zemine olan bağlantılarını kopardıklarından ve serseri mayına dönüştüklerinden söz eden Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, "420 mayın var. % 5 oranında kopmuş olsa 20 mayından bahsediyoruz. Dolayısıyla risk yok diyemeyiz, risk var. Sahil koruma teşkilatının tedbir alması lazım" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den Ege'ye açılan bir üst akıntı olduğunu belirten Kutluk, "Bu akıntıyla bunlar sürüklenip, boğaza yönelebilirler. Sahile vurduğu zaman tedbir almak kolaydır. Bir imha tipi giderek imha eder. İstanbul boğaz trafiğine girerse kime çarpacağı belli olmaz. Dolayısıyla önlem gerektiren bir durum olduğu anlaşılıyor." dedi.

BÖLGEDE SEYİR YAPAN GEMİLERE UYARI

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ise internet sitesinden konuya ilişkin bildiri yayınladı.

Bildiride, "Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yuzhnyy limanları açıklarına mayın döküldüğü rapor edilmiştir. Bahse konu mayınların donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi yaratabileceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple, bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı keskin gözcülük tesis etmeleri önemlidir." ifadeleri yer aldı.

"SERSERİ MAYINLAR 1 SAAT İÇİNDE ETKİSİZ HALE GELMELİ"

Otomatik denizaltı temaslı mayınların yerleştirilmesine ilişkin sözleşme, 18 Ekim 1907 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde kara savaşı talimatnamesi, kara ve deniz savaşı hukuku, tarafsız ülkelerin hak ve ödevleri, savaşın başlatılması, düşmanlıkların açılması hakkında imzalanan antlaşmalarla düzenlenmişti.

Günümüzde 102 devlet için yürürlükte olan sözleşmenin ilk maddesine göre, mayın döşeyen kişinin kontrolü sona erdikten sonra en fazla bir saat sonra zararsız olacak şekilde yapılmış olmadıkça ve bağlarından kurtuldukları anda zararsız hale gelmeyen demirsiz otomatik temas mayınları döşenmesi yasaktır.

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