İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9153
  • EURO
    7,4803
  • ALTIN
    384.758
  • BIST100
    99193
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama! Putin'den 'fikri mülkiyet' uyarısı
Dünya

Rusya'dan koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama! Putin'den 'fikri mülkiyet' uyarısı

Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısının eylülde tescil edilmesi planlanıyor.

15 Mayıs 2020 Cuma 08:02 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 08:02
ABONE OL

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili araştırmaların haziranda tamamlanacağını, aşının eylülde tescil edilebileceği bildirildi.

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov, Rusya’da genetik teknolojilerinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı toplantıda, ülkede geliştirilen Kovid-19 aşısında gelinen son durumu aktardı.

Maksyutov, aşının bitmiş halinin etkinliği ve güvenliğine yönelik klinik öncesi çalışmaların haziranda tamamlanacağını belirterek, "Klinik çalışmaların ilk iki aşamasında toplamda 300 gönüllü üzerinde test etmeyi, bu yılın eylül ayında da bu aşıyı tescil ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, toplantıya katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çok umuyorum ki, koronavirüs aşısının tescili eylülde gerçekleşir. Yalnızca fikri mülkiyet konusunu iyi düşünün, kesinlikle önceden sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.