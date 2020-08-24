star.com.tr 24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:20

26 yıldır Belarus'u yöneten Lukaşenko, 'şaibe' iddiaları arasında sonuçlanan 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinden de galip ayrıldı.

Ancak, seçim gecesi ortaya atılan 'şaibe' iddiası ve muhalefetin itirazlarıyla başkent Minsk'te başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Muhalefetten gelen yeniden seçim talepleri, Avrupa ülkeler tarafından desteklenirken Lukaşenko, 'Beni öldürmeden seçim yapamazsınız.' dedi.

Pazar günü bir eğitim gençlik forumunda konuşan Rusya Dışişeri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın komşusu Belarus'ta devam eden huzursuzluğa değindi.

Ülkedeki krize ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, olayların Lukaşenko'nun da iddia ettiği gibi Batı destekli olduğuna işaret etti.

Lavrov, sürgündeki muhalefet adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın, yerli bir kitleden çok Batılı bir kitleye hitap ettiğini de sözlerine ekledi.

Lavrov yaptığı konuşmada, "Belarus halkı bu durumdan nasıl kurtulacağına kendileri karar verecek. Durumun giderek istikrara kavuştuğuna dair açık işaretler var. Aynı zamanda herkesin istikrardan hoşlanmadığını ve Belarus'taki olayların nasıl şiddetlenip, kan dökülüp Ukrayna senaryosuna dönüştürülmesini isteyenlerin olduğunu da biliyorum.' ifadelerini kullandı.

Tikhanovskaya'nın, olayları sakinleştirmediğini belirten Lavrov, 'Grevlere, yürüyüşlere, protestolara devam etmeyi talep eden oldukça sert politik açıklamalar yapmıştı." dedi.

Tikhanovskaya'nın açıklamalarını Rusça ya da değil Belarusça değil, İngilizce yapmasının tuhaf olduğunu söyleyen Lavrov, muhalefet liderinin kendi halkına değil, Batı'ya hitap ettiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre Lukaşenko, 9 Ağustos'taki seçimlerde yüzde 80'den fazla oy aldı. Ancak, seçim gecesi ortaya atılan 'şaibe' iddiası ve muhalefetin itirazlarıyla başkent Minsk'te başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı. Olayların fitilini ateşeleyen Tikhanovskaya kendisinin kazandığını iddia etti ve oylamadan kısa bir süre sonra ülkeden ayrılarak Litvanya'ya kaçtı.

Ülke çapında hem Lukaşenko yanlısı, hem de karşıtı kitlesel gösteriler az çok barışçıl bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan Batı'nın ülkesine askeri bir müdahelede bulunabileceğini iddia eden Lukaşenko, batı sınırına çok sayıda asker ve silah konuşlandırdı.