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Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini almasına ilişkin anlaşmanın uluslararası kurallara uygun olduğunu, tüm kararların alındığını bildirdi.

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Gruşko, ABD'nin Türkiye'ye karşı olası yaptırım uygulamasına yönelik açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "Biz uzun zaman önce tavrımızı dile getirdik. Her egemen devlet askeri -teknik alanda kendi partnerlerini seçme hakkına sahip. Tüm kararlar alındı, anlaşma uluslararası kurallara uygundur" ifadesini kullandı.
 
Daha önce medyada ABD Başkanı Donald Trump idaresinin Temmuz ayında Türkiye'ye karşı 3 yaptırım paketi uygulanması ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti. (Sabah)

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