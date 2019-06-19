Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini almasına ilişkin anlaşmanın uluslararası kurallara uygun olduğunu, tüm kararların alındığını bildirdi.
Gruşko, ABD'nin Türkiye'ye karşı olası yaptırım uygulamasına yönelik açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "Biz uzun zaman önce tavrımızı dile getirdik. Her egemen devlet askeri -teknik alanda kendi partnerlerini seçme hakkına sahip. Tüm kararlar alındı, anlaşma uluslararası kurallara uygundur" ifadesini kullandı.
Daha önce medyada ABD Başkanı Donald Trump idaresinin Temmuz ayında Türkiye'ye karşı 3 yaptırım paketi uygulanması ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti. (Sabah)
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