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Dünya

Rusya'dan kritik 'Türkiye seçimleri' mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda yapılan işbirliği nedeniyle Türkiye'deki seçimleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek, 'Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz.' dedi.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:49 - Güncelleme:
Rusya'dan kritik 'Türkiye seçimleri' mesajı
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Peskov, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya'nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı işbirliği yürüttüğüne işaret eden Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız." dedi.

Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye'den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, seçimlerin sonuçlarına da saygıyla yaklaştıklarını belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu kaydeden Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

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