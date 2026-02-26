İSTANBUL 8°C / 4°C
Dünya

Rusya'dan ''Küba'' açıklaması: Herkes itidalli davranmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, herkesin Küba konusunda itidalli davranması gerektiğini belirterek 'Küba ile ilgili durum gerginleşiyor.' dedi.

26 Şubat 2026 Perşembe 13:59
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Küba'daki duruma ilişkin Peskov, "Küba ile ilgili durum gerginleşiyor. Durumun insani boyutu önemli. Elbette, Küba vatandaşlarının tüm insani sorunları çözülmeli ve buna kimse engel olmamalı. Kadınlar, çocuklar ve diğer Küba vatandaşları sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeli. Adanın güvenliğine gelince, herkesin itidalli davranması ve kışkırtıcı eylemlere girişmemesi çok önemli." diye konuştu.

Peskov, Küba güvenlik timlerinin kara sularında, polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürmesine ilişkin ise "Küba sınır muhafızları bu durumda gerekeni yaptı." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"na ilişkin pozisyonlarını henüz belirlemediklerini söyledi.

"PETROL VE DOĞAL GAZ ALANLARINDAKİ GELİRLERİNDE DÜŞÜŞ VAR"

Ülkesinin ekonomi alanındaki duruma da değinen Peskov, ülkenin petrol ve doğal gaz alanlarındaki gelirlerinde düşüş yaşandığını belirterek "Gerçekten bütçe açığı var. Ancak bu sorunların çözümüne makroekonomik istikrar yardımcı oluyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu durumu Rus hükümeti ve Merkez Bankası ile istişare ettiğini kaydeden Peskov, genel olarak Rus ekonomisinin istikrarının sağlandığını dile getirdi.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Küba
  • Gerginlik

