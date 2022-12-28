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Dünya

Rusya'dan Litvanya kararı! ''istenmeyen kişi'' ilan edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini bildirdi.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
Rusya'dan Litvanya kararı! ''istenmeyen kişi'' ilan edildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Litvanya'nın 1 Aralık'ta bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu kararın "temelsiz" olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Jurgita Cibulskiene'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye protesto notası verildi. Yanıt olarak Litvanya Büyükelçiliğindeki diplomatlardan biri istenmeyen kişi ilan edildi. Bu diplomatın Rusya Federasyonu'nu 5 gün içinde terk etmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

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