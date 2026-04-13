İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7282
  • EURO
    52,3046
  • ALTIN
    6769.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Macaristan'a ''diyalog'' mesajı: İyi ilişkilerin kurulmasından yanayız
Rusya'dan Macaristan'a ''diyalog'' mesajı: İyi ilişkilerin kurulmasından yanayız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan'ın yeni yönetimiyle pragmatik ilişkilerin sürdürüleceğini umduklarını belirterek, 'Bu, hem Moskova hem de Budapeşte için faydalı olacak. Macaristan ve tüm Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, iyi ilişkilerin kurulmasından yanayız.' dedi.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Macaristan'da dün düzenlenen genel seçimin sonuçlarını değerlendiren Peskov, Macaristan halkının tercihine saygı duyduklarını söyledi.

Peskov, "Macaristan'ın yeni yönetimiyle yeterince pragmatik ilişkilerin sürdürüleceğini umuyoruz. Diyaloğa hazır olunduğu yönünde açıklamalar duyduk. Elbette bu, hem Moskova hem de Budapeşte için faydalı olacak. Macaristan ve tüm Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, iyi ilişkilerin kurulmasından yanayız. Maalesef bu, Avrupa ülkeleriyle henüz karşılıklı değil ancak Rusya diyaloğa açık." diye konuştu.

Peskov, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın sürdürülmesinden yana yaklaşım sergilediğini belirtti.

Rusya'nın daha önce İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun işletilmesi konusunda teklif sunduğunu anımsatan Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu kaydederek, "Ancak buna talep yok. Rusya, bu konuda açık." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış yapan gemileri ablukaya alma yönündeki kararının uluslararası pazarları olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Dmitriy Peskov
  • pragmatik ilişkiler
  • Moskova

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.