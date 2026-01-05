İSTANBUL 16°C / 10°C
Rusya'dan Maduro sonrası uyarı: Sırada Almanya Başbakanı olabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Almanya'yı işaret etti. Medvedev, bu adımın ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kaçırılmasının da 'şaşırtmayacağını' söyledi.

5 Ocak 2026 Pazartesi 13:52
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kaçırılmasının da "şaşırtmayacağını" söyledi.

Medvedev, ABD'nin Maduro'nun alıkonulduğu askeri operasyonuna ilişkin Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Merz için "Neonazi" benzetmesini kullanan Medvedev, "Merz'in kaçırılması, bu karnavalda mükemmel bir olay örgüsü değişikliği olabilir. Bu noktada, bizi şaşırtacak pek bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Medvedev, söz konusu ihtimalde gerçeklik payı bulunduğunu savunarak, "Almanya'da bile onu yargılamak için gerekçeler var ve bu yüzden hiçbir zararı olmaz, özellikle de vatandaşlar gereksiz yere acı çekiyorlarsa." dedi.

