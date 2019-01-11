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Rusya’dan, Venezuela'da yeniden devlet başkanlığına seçilen Maduro’ya tam destek

Venezuela’da yapılan son seçimlerde yeniden devlet başkanlığına seçilen Nikolas Maduro’nun başkanlığına birçok ülkeden tepki gelirken, Rusya Maduro’ya destek açıklaması yaptı.

  • İHA
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Venezuela’da yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Nikolas Maduro, yaklaşık 6 milyon oy olarak yeniden devlet başkanı seçilmişti. 6 yıl boyunca devlet başkanlığı görevini sürdürecek olan Maduro’nun seçimlerden galip çıkmasından sonra birçok komşu ülkeden ve dünyanın farklı ülkelerinden tepki mesajları yağmış, bazı ülkeler Maduro’nun başkanlığının meşru olmadığını savunarak hükümetle ilişkilerini askıya alma kararlarını açıklamıştı. Maduro’nun yemin törenine bazı ülkeler temsilci gönderirken bazı ülkeler boykot etmişti.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, Venezuela ile ilişkilerin artarak devam edeceği mesajı verildi.
 
Amerika’ya tepki gösterildi
Amerika’nın Venezuela üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çekilen açıklamada, “20 Mayıs 2018 tarihinde ülkede yapılan seçimlerde eşi benzeri görülmemiş bir baskıya rağmen seçimler gerçekleşebilmiş fakat muhalifler de dahil olmak üzere geniş yelpazedeki politik güçler iradenin meşruiyetini sorgulamıştır. Bu son yapılan seçimler, onların hesaplarını ve tutarsızlığını boşa çıkarmıştır. Daha sonraki gelişmelere baktığımızda uluslararası toplumda net bir bölünme görülüyordu. Bazıları, durumun kontrolsüz bir şekilde gelişmesi tehlikesini fark ederek, acil iç sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmek için Venezuela'nın önde gelen siyasi güçleri arasındaki diyalogdan söz ediyor. Diğerleri ise tam tersine uzlaşmazlığı teşvik ederek, kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor. Washington yönetiminin Venezuela’ya bir başkan tayin etmeye çalışması ve mevcut yöneticilerini inkar etmesi, sosyoekonomik durumun bozulmasına neden oluyor. Washington’ın bu girişimleri Venezuela’nın egemenliğine tecavüz etmektir” ifadeleri kullanıldı.
 
"Venezuela’nın yanında olacağız"
Açıklamanın devamında Latin Amerikalı bazı ülkelere Maduro’ya verilen destekten dolayı teşekkür edilirken, “Latin Amerikalı dostlarımızın birçoğunun benzer düşüncede olmamasından dolayı memnunuz. Bazı Avrupa başkentlerinde, Venezuelalı yetkililerin ve muhalefetin müzakere masasına döndürülmesi için gösterdiği çabayı olgunlukla ve anlayışla karşılıyoruz. Bu bize göre olumlu bir sinyaldir. Biz dost Venezuela halkıyla ve meşru otoritelerle çalışma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz. Ülkelerimizin liderleri arasında gerçekleşen son görüşmelerde olduğu gibi karşılıklı işbirliği alanlarının tamamında istikrarlı bir şekilde stratejik ortaklığı geliştirmeye devam edeceğiz. Venezuela’ya zorlu ekonomik durumun üstesinden gelmesi konusunda yardım etmeye devam edeceğiz” denildi.
 

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