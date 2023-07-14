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Dünya

Rusya'dan mayın uyarısı: Karadeniz'de tespit edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında tespit edilen mayın nedeniyle denizcilerin uyarıldığını bildirdi.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 17:01 - Güncelleme:
Rusya'dan mayın uyarısı: Karadeniz'de tespit edildi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatı bölgesinde Ukrayna'ya ait deniz mayınının kontrolsüz bir şekilde hareket ederken tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu gelişme nedeniyle bölgedeki denizcilere uyarı verildiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Karadeniz Filo Komutanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısındaki bir güzergahta mayın tehlikesi bulunduğuna dair denizcilere uyarıda bulundu." denildi.

Açıklamada, "Tespit edilen mayın, Ukrayna donanması tarafından 2022 yılının başlarında Karadeniz kıyısında yapılan mayınlama çalışmaları sırasında kullanılmıştı." ifadesine yer verildi.

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