Dünya

Rusya'dan müzakere açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakere sürecinde yaşanan duraklamanın farkında olduklarını belirterek, 'Amerikalılar, konuya hakim. Belirli kanallar üzerinden temaslar sürüyor.' dedi.

13 Ekim 2025 Pazartesi 15:40
Rusya'dan müzakere açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"ABD Ukrayna krizinin çözüm sürecinde arabuluculuk yapmaya devam ediyor mu?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Elbette, Amerikalılar yaşanan duraklamanın farkındalar. Amerikalılar, konuya hakim. Belirli kanallar üzerinden temaslar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimaline ilişkin ise "Bu tarz silahlar, ABD'li uzmanların kullanım sürecinde yer almasını gerektiriyor. Bu apaçık bir gerçek. Tüm uzmanlar bunu gayet iyi anlıyor ve bunun farkındadır." yanıtını verdi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin yapılması konusunda mutabık kalınmadığını ancak bunun hızlı şekilde organize edilebileceğini söyledi.

