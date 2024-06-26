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Dünya

Rusya'dan NATO Genel Sekreterliği'nde görev değişimine ilişkin ilk açıklama: Rusya'ya karşı yaklaşım değişmez

NATO Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin atanmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Moskova'ya karşı izlediği yaklaşımın değişmeyeceğini dile getirdi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Rusya'dan NATO Genel Sekreterliği'nde görev değişimine ilişkin ilk açıklama: Rusya'ya karşı yaklaşım değişmez
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Başkent Moskova'da gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, NATO Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin atanması hakkında "Bunun, NATO ve üye ülkelerinin genel yaklaşımını değiştireceğini düşünmüyoruz. NATO ülkeleri, ABD'nin önderliğinde Rusya Federasyonu'nu stratejik yenilgiye uğratılması yönünde çalışıyor. Şu anda NATO bizim için düşman" açıklamasında bulundu.

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UCM'NİN KARARI

Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkındaki yakalama kararının "absürt" olduğunu belirterek "Bu mahkemenin kararlarını tanımıyoruz." ifadesini kullandı.

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WSJ MUHABİRİNİN DURUMU

Rusya'da "casuslukla" suçlanan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in ABD ile takas yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, ABD'den bu yönde "sinyal" gelmediğini aktardı.

Sözcü Peskov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dünkü telefon görüşmesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüşmesinin planlanmadığını dile getirdi.

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