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Dünya

Rusya'dan NATO ülkelerine tehdit: Her biri potansiyel hedefimiz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, katıldığı bir konferansta NATO ülkelerinin Rusya için potansiyel hedef olduğunu vurguladı. Medvedev, NATO'nun her yeni üyesinin otomatik olarak Rus Silahlı Kuvvetleri için 'potansiyel misilleme saldırıları ve hatta nükleer unsur da dahil olmak üzere' bir hedef haline geldiğini söyledi.

IHA29 Nisan 2025 Salı 14:40 - Güncelleme:
Rusya'dan NATO ülkelerine tehdit: Her biri potansiyel hedefimiz
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, NATO'nun her yeni üyesinin otomatik olarak Rus Silahlı Kuvvetleri için "potansiyel misilleme saldırıları ve hatta nükleer unsur da dahil olmak üzere" bir hedef haline geldiğini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, katıldığı bir konferansta açıklama yaptı.

Medvedev, NATO'nun her yeni üyesinin otomatik olarak Rus Silahlı Kuvvetleri için "potansiyel misilleme saldırıları ve hatta nükleer unsur da dahil olmak üzere" bir hedef haline geldiğini söyledi.

Dmitry Medvedev, "Bağlantısızlık statüsü (Finlandiya ve İsveç) jeopolitik konumları ve diğer birçok faktör göz önüne alındığında bazı uluslararası avantajlar sağladı. Şimdi ise bize düşman bir bloğun parçası oldular, bu da otomatik olarak silahlı kuvvetlerimizin hedefi haline geldikleri anlamına geliyor. Buna olası misilleme saldırıları ve hatta askeri doktrinimiz çerçevesinde nükleer bileşen ya da önleyici tedbirler de dahil" ifadelerini kullandı.

NATO'ya katılan ülkelerin nasıl bir güvenlik elde ettiklerini merak ettiğini kaydeden Medvedev, "Kendilerini silahlı kuvvetlerimizin hedefine koydular. Hayatları daha mı iyi oldu? Hayır. Bunlar siyasi oyunlar" dedi.

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