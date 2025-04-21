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Dünya

Rusya'dan NATO'ya uyarı: Ukrayna üye olmamalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmaması gerektiğini belirterek, 'Bu, Rusya'nın ulusal çıkarları için tehdit oluşturabilir.' dedi.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 14:21 - Güncelleme:
Rusya'dan NATO'ya uyarı: Ukrayna üye olmamalı
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan ettiğini anımsatan Peskov, bu kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in inisiyatifiyle alındığını söyledi.

ATEŞKES SÜRECİ

Peskov, Ukrayna'nın ateşkes sürecine uymadığını savundu.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Ukrayna, NATO üyesi olmamalı, NATO ile entegrasyon imkanına sahip olmamalı. Bu, Rusya'nın ulusal çıkarları için tehdit oluşturabilir. Bu da krizin temel nedenlerinden biri." dedi.

TRUMP'TAN RUSYA VE UKRAYNA ANLAŞMASINA VURGU

Peskov, Washington'un, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının imkansız olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Bu, pozisyonumuzla örtüşüyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya ile Ukrayna'nın bu hafta içinde anlaşma yapacağını umduğu" yönündeki açıklamasına değinen Peskov, "Zaman dilimi konusunda yorum yapmak istemiyorum. Rus tarafı, Ukrayna krizine barışçıl çözümün bulunmasına açık ve ABD tarafıyla bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Elbette, çalışmaların sonuç vereceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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