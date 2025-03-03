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Dünya

Rusya'dan net Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz o kadar yakın ki...

Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler çok yönlü ve gelişmeye devam ediyor. Gerektiğinde en üst düzeyde de temaslar olacak. İlişkilerimiz o kadar yakın ki, gerekli tüm temaslar birkaç saat içinde ayarlanabiliyor.' dedi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
Rusya'dan net Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz o kadar yakın ki...
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:

Moskova ile Ankara arasındaki ilişkiler çok yönlü ve gelişmeye devam ediyor. Yoğun diyalog sürüyor. Geçen hafta dışişleri bakanlar düzeyinde temaslar gerçekleşti. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu nedenle üst düzeydeki temasların eksik olduğu söylenemez. Türkiye ile diyalog uzman düzeyinde de devam ediyor. Bu diyalog hiç durmadı ve durmuyor. Gerektiğinde en üst düzeyde de temaslar olacak. İlişkilerimiz o kadar yakın ki, gerekli tüm temaslar birkaç saat içinde ayarlanabiliyor.

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