Rusya'dan OPEC+ anlaşmasına ilişkin açıklama

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman ile bir araya geldiği belirtildi.

Novak ve Salman'ın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuları ele aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ayrıca, küresel petrol piyasasındaki durum da ele alındı. Rusya ve Suudi Arabistan'ın, OPEC+ anlaşması kapsamında piyasa istikrarını koruma ve arz-talep dengesini yeniden kurma hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduğu vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.