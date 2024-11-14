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Dünya

Rusya'dan Orta Doğu açıklaması: Arap dünyasıyla koordinasyonumuz sürecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması amacıyla Arap ülkeleriyle koordinasyonu sürdüreceklerini belirtti. Zaharova, 'Bölge devletlerinin, Orta Doğu'da şiddetin acilen sona erdirilmesi ve durumun iyileştirilmesi konusunda öncü rol üstlenme kararlılığını takdir ediyoruz.' dedi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 14:22 - Güncelleme:
Rusya'dan Orta Doğu açıklaması: Arap dünyasıyla koordinasyonumuz sürecek
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Zaharova, basına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ni değerlendirdi.

Zirvede, Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkesi sağlama, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını uygulama ve insani yardımı sağlama çağrısı yapıldığına dikkati çeken Zaharova, bunun, Rusya'nın yaklaşımıyla örtüştüğünü belirtti.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Bölge devletlerinin, Orta Doğu'da şiddetin acilen sona erdirilmesi ve durumun iyileştirilmesi konusunda öncü rol üstlenme kararlılığını takdir ediyoruz. Çatışma bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası temelde meseleye siyasi diplomatik yoluyla çözüm aranması amacıyla Arap ve Müslüman ortaklar, benzer yaklaşımı sergileyenler ile yoğun koordinasyonu sürdürmeye hazırız."

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı
  • Orta Doğu
  • Arap ülkeleri

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