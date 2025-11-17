İSTANBUL 20°C / 16°C
  Rusya'dan ''Putin-Trump zirvesi'' için yeni açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında zirvenin, gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede yapılmasını umduklarını söyledi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 14:26
Rusya'dan ''Putin-Trump zirvesi'' için yeni açıklama
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Rusya ile NATO arasında savaş yaşanabileceğine dair yorumlarını değerlendiren Peskov, "Bu tür militarist söylemler, Avrupa başkentlerinde giderek daha fazla duyuluyor. Rusya'da NATO ile çatışmanın bir destekçisi yok ancak meşru çıkarlarımızı sağlamak için önlemler almak zorunda kalıyoruz ve almalıyız." diye konuştu.

"KOŞULLARIN BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Peskov, Ukrayna ile esir takası konusunda uzmanlar seviyesindeki temasların yürütüldüğünü söyledi.

Putin ile Trump arasında gerçekleşebilecek olası zirveye ilişkin Peskov, "Zirve için hazırlıklar tamamlanıp gerekli koşullar oluşunca bunun gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu koşulların ne zaman oluşacağını tahmin etmek pek mümkün değil ama elbette hepimiz bu koşulların bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD'de Rusya ile ticarete devam eden ülkelere yönelik yasa tasarısıyla ilgili süreci izlediklerini, tasarının kabulünün Rusya tarafından "son derece olumsuz" şekilde karşılanacağının altını çizdi.

