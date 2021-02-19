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Dünya

Rusya'dan Reina saldırısı açıklaması

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, Türk yetkililerle yürüttükleri çalışma neticesinde, İstanbul'da 2017'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina eğlence merkezindeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulduklarını söyledi.

AA19 Şubat 2021 Cuma 18:03 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 18:03
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Çihançin, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, teröristlerin ve terör örgütlerinin mali yapılanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çihançin, "Kredi kurumlarıyla birlikte, terörizmle ilgili finansal faaliyetler yürüttüğü veya bu faaliyetlere katıldığından şüphelenilen 2 bin 300'den fazla kişi ve bin tüzel kişi tespit edildi." dedi.

Uluslararası terör örgütleri konusunda da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çihançin, "İçişleri Bakanlığı, FSB ve Türkiye'den meslektaşlarımızla birlikte, 2017'de İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulmayı başardık. Şimdi bizim da katılımımızla birlikte hem Türkiye'de hem de burada soruşturma yürütülüyor." açıklamasını yaptı.

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