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Rusya´dan Rumlara ABD tepkisi: Endişeliyiz

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi´nce, ABD´li Senatörler Robert Menendez ile Marco Rubio tarafından sunulan '2019 Doğu Akdeniz´de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı' yasa tasarısının onaylanması Rusya ile Rum yönetimi arasında gerilime neden oldu.

  • DHA
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Tasarı, ABD tarafından Rumlara uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Rusya savaş gemilerinin yakıt ikmali için Rum limanlarına yanaşmasının reddedilmesi şartını içeriyor.
 
Rum ana muhalefet AKEL lideri Andros Kiprianu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, yasa tasarısından endişeli olduklarını söyledi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Kiprianu, "Lavrov bana Rubio-Menendez yasa tasarısı ile ilgili soru sordu. Yasa tasarısını okuduklarını ve bu konuda endişeli olduklarını söyledi. (Rum) Hükümetin bu konuda pozisyonun ne olduğunu bilmek istiyorlar" dedi.
 
NATO VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR
 
Batı Akdeniz havzasında yaşananlarla ilgili de düşüncelerini paylaşan Kiprianu, "Batı Akdeniz havzasında yaşananlar Rusları endişelendiriyor. Büyük gerginlik var ve NATO bölgedeki varlığını güçlendirmeye çalışıyor" diye konuştu.
 

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