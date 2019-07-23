Rusya'dan sert açıklama: Bizden silah ithal eden ülkeler ülkeler haydutça tehdit ediliyor
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Başkanı Dmitriy Şugayev, 'Rusya'dan silah ithal eden ülkeler, haydutça tehdit ediliyor.' dedi.
- star.com.tr
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu Başkanı Şugayev, Salı günü (bugün), Rusya'dan silah ithal eden ülkelere yönelik uygulanan politik baskı ve yaptırımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Şugayev, ''Ülkemizden silah ithal eden ortaklarımız, tam anlamıyla haydutça bir baskıya maruz kalıyorlar. Rusya ile iş birliği yapmaları halinde karışılaşabilecekleri sonuçlar konusunda tehditler alıyorlar.'' dedi.
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