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Dünya

Rusya'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan suikast girişimi hakkında açıklama

Rusya, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Rusya'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan suikast girişimi hakkında açıklama
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Rossiya-1 televizyon kanalındaki bir programa katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zaharova, "Başbakan Fico'ya saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Fico'yu Rusya'nın dostu olarak tanıyoruz. O, bu dramatik tarihi zamanda, insanlık tarihinin dönüm noktasında Batı'nın ana akımı ile uyuşmayan görüşünü ifade etmekten korkmayan birisi." diye konuştu.

- PUTİN'DEN FİCO'YA ACİL ŞİFALAR DİLEĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'ya gönderdiği telgrafta, Fico'ya acil şifalar dileğinde bulunarak, "Bu korkunç suçun haklı tarafı olamaz." ifadesini kullandı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

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