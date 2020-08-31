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Dünya

Rusya'dan Slovakya'ya diplomat misillemesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da görev yapan 3 Slovak diplomatın sınır dışı edildiği duyuruldu.

IHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:43 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:45
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Rusya’nın sürekli politik gerilimler yaşadığı Baltık ülkeleriyle restleşmesi devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Slovakya’nın Rusya Büyükelçisi Petr Priputen’in Dışişleri binasına çağrıldığı, 3 Slovak diplomatın sınır dışı edildiğine dair bilgilendirildiği ifade edildi. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, Slovakya’nın Büyükelçisi’ne 3 diplomatik çalışanının sınır dışı kararını tebliğ etmiştir” denildi.

Slovakya, 10 Ağustos’ta 2 Rus diplomatı ülkesi adına casusluk yapmak suçlamasıyla sınır dışı etmişti. Rusya da 3 Slovak diplomatı sınır dışı ederek Slovakya’nın kararına misilleme yaptı.

Öte yandan Rusya, 19 Ağustos’ta Norveç’in casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sonra 28 Ağustos’ta Norveçli bir diplomatı sınır dışı etmişti.

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