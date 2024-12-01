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Dünya

Rusya'dan sonra ABD de dahil oldu: Bukemal ve Meyadin'e doğru saldırı başlatıldı

Suriye'nin Humus ile Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef'te ABD destekli Suriye Özgür Ordusu'nun El-Bukemal ve Meyadin ilçelerine saldırı başlatıldığı belirtildi.

AA1 Aralık 2024 Pazar 16:52 - Güncelleme:
Rusya'dan sonra ABD de dahil oldu: Bukemal ve Meyadin'e doğru saldırı başlatıldı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye Özgür Ordusu güçleri, Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ile Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Meyadin'e doğru saldırıya geçti.

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İran destekli gruplar, El-Bukemal ve Meyadin ilçelerini karargah olarak kullanıyordu. Irak'tan da Haşdi Şabi güçleri bu bölgeye sıklıkla girip çıkıyordu.

AYNI İLÇELERDE BİRÇOK KEZ SALDIRI DÜZENLEDİ

ABD güçleri, bu ilçelerde birçok kez İran destekli grupları ve rejim güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

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Suriye Özgür Ordusu, Suriye'deki halk hareketlerinin ardından kurulan ve son olarak Suriye Milli Ordusu adını alan Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) farklı bir yapılanma olarak faaliyet gösteriyor.

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  • Suriye Özgür Ordusu
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