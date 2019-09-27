Rusya'dan Su-35 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler sürüyor
Rusya, Türkiye'ye muhtemel Su-35 savaş uçağı tedariği için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.
- star.com.tr
Rusya'nın RIA haber ajansının üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Türkiye ile Suhoy Su-35 avcı uçağı için görüşmeler devam ediyor.
Yetkili, somut bir anlaşma hakkında konuşmak için erken olduğunu belirtti.
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