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Dünya

Rusya'dan Sumi'ye balistik füze saldırısı! Çok sayıda ölü var

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 13:07 - Güncelleme:
Rusya'dan Sumi'ye balistik füze saldırısı! Çok sayıda ölü var
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Bakan Klimenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesinin Sumi kentine balistik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

İlk belirlemelere göre saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktaran Klimenko, saldırı alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nda Rusya'nın Sumi'ye saldırı düzenlediğini belirtti.

Kentteki eğitim kurumları ve konutların hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, ülkeleri Rusya'ya tepki vermeye çağırdı.

Zelenskiy, "Rusya tam da bu tür terörü istiyor ve bu savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.

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