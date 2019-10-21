Rusya'dan Suriye açıklaması
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak.' açıklamasında bulundu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin'e yaptığı ziyaret sırasında RIA haber ajansının sorularını yanıtladı.
Şoygu, "Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliği bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını umuyoruz" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.