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Dünya

Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına çağrı

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği, Suriye'de zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılma imkanına sahip olduğunu belirtti.

6 Aralık 2024 Cuma 15:30 - Güncelleme:
Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına çağrı
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Büyükelçiliğinin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Suriye'deki durumun "zor" olduğu belirtildi.

Büyükelçilik ve konsolosluğun çalışmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle Suriye'deki Rus vatandaşlarına mevcut havaalanları üzerinden ticari uçak seferleriyle ülkeden ayrılma imkanına sahip olduklarını anımsatırız." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği: "Zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle, Suriye'deki (Rus) vatandaşlara ülkeden ayrılma imkanına sahip olduklarını anımsatırız"

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