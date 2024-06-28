Rusya'dan tahıl borsası hamlesi: BRICS projemizi destekledi

Bakan Lut, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir süre önce tahıl borsası kurulması talimat verdiğini anımsattı. Projenin BRICS nezdinde istişare edildiğini anlatan Lut, "Rusya'nın tahıl borsası oluşturmaya yönelik girişimini destekledikleri için tüm BRICS üyesi ülkelere minnettarız." dedi.

BRICS ülkeleriyle söz konusu projenin detaylandırılacağını belirten Lut, "Bu platformun oluşturulması, geliştirilmesi ve BRICS ülkelerinin ulusal para birimleri üzerinden ödeme imkanlarının geliştirilmesi konusunda meslektaşlarımızla birlikte çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Aralarında Brezilya, Hindistan, Rusya, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin bulunduğu BRICS ülkeleri küresel tarım arazilerinin yüzde 30'undan fazlasına sahip durumda.