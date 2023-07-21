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Dünya

Rusya'dan ''Tahıl Koridoru'' çıkışı: Yeni bir rota üzerinde çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Karadeniz'deki Tahıl Koridoru, Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemek için kullanıldı.' açıklamasında bulundu. Açıklamanın devamında, Rusya'nın yeni bir tahıl ihracat rotası üzerinde çalıştığı belirtildi.

21 Temmuz 2023 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Rusya'dan ''Tahıl Koridoru'' çıkışı: Yeni bir rota üzerinde çalışıyoruz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın başkenti Moskova'da tahıl anlaşması konusunda basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "Karadeniz'deki Tahıl Koridoru, Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemek için kullanıldı." dedi.

"Artık Karadeniz Tahıl Koridoru diye bir şey yok" diyen Verşinin, Rusya'nın yeni tahıl ihracat yolları üzerinde çalıştığını açıkladı.

TERÖR SALDIRISI OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Rusya, 'Kırım Köprüsü' olarak da bilinen Kerç Köprüsü'nde hasara yol açan olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş ve saldırının Ukrayna özel timleri tarafından düzenlendiğini iddia etmişti.

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