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Dünya

Rusya: Taliban yönetimi, Moskova ile ilişkileri derinleştirmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da Taliban yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirmek istediğini söyledi.

AA3 Nisan 2022 Pazar 14:51 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 14:52
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Kabulov, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Afganistan'da Taliban yönetimi ile Rusya'nın ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Taliban ile diyaloğun "dostça" olduğuna işaret eden Kabulov, bu diyaloğun formalite icabı olmadığını belirtti.

Kabulov, "Yeni Afgan yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirme tutumunu hissettik." dedi.

Rus heyeti 24 Mart'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban yönetimiyle temaslarda bulunmuş, Taliban da bu müzakerelerin sonucu olarak Moskova ile iş birliğinin genişletilmesinden yana olduğunu bildirmişti.

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