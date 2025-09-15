İSTANBUL 26°C / 18°C
  Rusya'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: NATO ile savaş halindeyiz
Rusya'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: NATO ile savaş halindeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği destek ve askeri hamleleri gerekçe göstererek, “NATO fiilen Rusya ile savaş halinde” açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun fiilen Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin NATO'nun Rusya ile savaş halinde olmadığı yönündeki sözlerini yorumlayan Peskov, "NATO, Rusya ile savaş halinde. Bu, apaçık ortada ve herhangi bir ilave kanıta ihtiyaç yok." dedi.

Sözcü Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya doğrudan ve dolaylı destek sağlayarak "fiilen" bu savaşa dahil olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin Peskov, Avrupa ülkelerinin meseleye müdahale ettiğini ve krizin temel nedenlerine dikkat etmediklerini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme konusundaki ilgisi ve isteğinin sürdüğünü söyleyen Peskov, Kiev tarafından sürecin yapay olarak yavaşlatıldığı yorumunda bulundu. Peskov, "Gerçekten de bir duraklama olduğunu söylemiştik. Bu duraklama apaçık ortada." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin iyi hazırlanması gerektiğini yineleyen Peskov, aksi takdirde görüşmenin hiçbir işe yaramayacağını ifade etti.

