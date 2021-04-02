Rusya'dan tehdit gibi uyarı: ABD, Ukrayna'ya asker gönderirse...

02 Nisan 2021 Cuma 13:32 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 13:32

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için ekstra adımlar atmak zorunda kalacağı uyarısı yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Donbass'taki gerilimin tırmanması halinde ABD'nin Kiev'e destek sunma sözü verdiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya dönük ek önlemler almak zorunda bırakır" dedi.

Peskov, bu önlemlerin neler olabileceği sorusu karşısında "Gerekli görülen her önlem" cevabını verdi.

Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki çatışma hattındaki Ukrayna hükümeti ve Rus destekli ayrılıkçı güçler arasındaki durumun bir hayli korkutucu olduğunu ve orada birçok "provokasyonun" yapıldığını belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmaların tırmanması halinde Ukrayna'yı "yok edebileceği" konusunda dün bir uyarıda bulunmuştu.

Bunun üzerine, NATO ise Ukrayna'nın doğusuna yakın bölgede Rusya'nın büyük bir askeri yığınak yapmasının endişe verici olduğunu açıklamıştı.

Pentagon'un açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Ukraynalı mevkidaşı Andrii Taran ile görüşme yaptı ve Ukrayna'nın doğusundaki saldırgan ve kışkırtmacı Rus eylemlerinin yakın zamanda tekrar tırmanmasını kınadı.