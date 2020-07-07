07 Temmuz 2020 Salı 08:48 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 08:48

Rusya, Irak sınırındaki Deyrizor ilinde rejime bağlı “Şebbiha” milisleri ile İran destekli yabancı gruplardan Fatimiyyun, Zeynebiyyun ve Kudüs Tugayları saflarından çoğu Suriyeli 300 savaşçıyı aylık 1000-1500’er dolar karşılığında Libya’ya gönderdi. Söz konusu yeni savaşçılar arasında İran ve Afgan kökenliler de bulunuyor. Paralı askerler, Hafter milislerine katılmadan önce gerekli eğitimler için Rusya’nın Lazkiye’deki askeri noktalarına götürüldü.

SEKİZ ESKİ DEAŞ’LI DA VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Rusya’nın Libya’ya gönderdiği yeni paralı askerler arasında rejimle daha önce “uzlaşı” imzalayarak Deyrizor’a dönen ve daha sonra Kudüs Tugayları saflarına katılan en az 8 eski DEAŞ’lı da yer aldı. Kaynaklar, eski DEAŞ’lıların Deyrizor’un doğu kırsalındaki Deblan beldesinden olduklarını ve terör örgütü saflarında yaklaşık 2,5 sene yer aldıklarını belirtti. Rusya’nın, şu ana kadar Suriye’nin çeşitli illerinden Hafter’in saflarına gönderdiği paralı savaşçı sayısının 2 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen “Cancavid” milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

WAGNER SİDRE LİMANI’NA GİRDİ



Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah, ülkenin doğusundaki Sidre Petrol Limanı’na yabancı kuvvetlerin girdiğini ve orayı bir askeri merkez haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sanallah Libya El-Ahrar televizyonuna yaptığı açıklamada, Şerara Petrol Sahası’nın 25 gün önce bölgeyi koruyan güçlerle işbirliği sonucunda Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup paralı askerler tarafından işgal edildiğini dile getirdi. Sanallah, birkaç gün önce ülkenin doğusundaki el-Harika Petrol Limanı’ndan akaryakıt kaçakçılığı yapılmak üzereyken durdurulduğunu bugüne dek petrol sahalarının korunmasından sorumlu muhafızların varlığında petrol alt yapısının 69 ayrı olayla ihlal edildiğini belgelediklerini kaydetti. Pazar günü itibariyle yabancı kuvvetlerin Sidre Petrol Limanı’na girdiğini ve orayı askeri bölge haline getirmek için çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Sanallah, söz konusu muhafızların yabancı kuvvetlerle hukuk dışı ilişkiler içinde olduğunu ifade etti.