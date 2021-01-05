Rusya'dan topraklarını geri istediler

05 Ocak 2021 Salı 07:41 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 07:59

Estonya Meclis Başkanı Henn Põlluaas, iptal edilen 1920 Tartus Anlaşmasının yürürlükte olduğu görüşünü savunarak Rusya’dan toprak istedi.

Estonya meclis başkanı Henn Põlluaas yaptığı açıklamada, Rusya’nın Peskov ve Leningrad Vilayetine ait bazı toprakların Estonya’ya devredilmesi gerektiğini söyledi. Diriliş Postası'nın haberine göre, Tartus Anlaşmanın hale geçerli olduğunu söyleyen Põlluaas, Estonya ile Rusya arasındaki sınırı tanımladığını ve uluslararası hukuk kapsamında hala yürürlükte olduğunu savundu. Põlluaas, Rusya ile 2014 yılında sınırın çizilmesi konusunda imzalanan anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmayacağını da hatırlattı.

LENİNGRAD ESTONYA’NIN

Tartus Anlaşması 1920’de Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Estonya arasında imzalandı. Anlaşmaya göre, Peskov eyaletinin bir kısmının yanı sıra Leningrad bölgesindeki bazı bölgeler Estonya’ya devredilecekti. 1944’te Estonya’nın Sovyet işgalinden sonra, Rusya bu bölgeleri ilhak etti. 2005 yılında Moskova ile Estonya arasında yeni bir sınır anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın onaylanması sırasında Estonya, Tartus anlaşmasına bir ilave ekledi. Moskova daha sonra anlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyledi ve bu da tarafların 2014 yılında yeni bir sınır anlaşması taslağı imzalamasına yol açtı. Anlaşmanın her iki tarafın parlamentosuna onaylanmasa için gönderilmişti.