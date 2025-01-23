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Dünya

Rusya'dan Trump'a 'Biden' çağrısı: Hataların düzeltilmesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna konusunda yaptığı hataları düzeltmesi gerektiğini söyledi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
Rusya'dan Trump'a 'Biden' çağrısı: Hataların düzeltilmesi gerekiyor
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Zaharova, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, "ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden yönetiminin Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararnamesini kaldırdı. Rusya, Batı Şeria'da kötüleşen durum bağlamında Trump'ın bu kararını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, ABD'deki yeni yönetimin, bölgeye yönelik stratejisini anlamak için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesini değerlendiren Zaharova, bunun "üzücü" olduğunu vurguladı.

"BU, ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR ADIM İDİ"

Mariya Zaharova, ABD'nin, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin ise "Bu, öngörülebilir bir adım idi. ABD'nin çekilmesiyle bu anlaşmanın varlığı sona ermez ve bu alandaki uluslararası faaliyetler devam eder. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile Paris Anlaşması'nın küresel iklime dair temel uluslararası araçlar olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın, "Biden yönetiminin Ukrayna konusunda hatalar yaptığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Biden'ın, bu hataları ABD'yi temsilen yaptığına işaret etti.

"HATALARIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR"

Zaharova, ülke adına yapılan hataların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Trump yönetimi, hataların yapıldığını kabul ediyorsa ve argümanları Ukrayna'daki durumun eski yönetimin hatalarının sonucu oluştuğunu savunuyorsa, bu hataların düzeltilmesi gerekiyor." dedi.

Sözcü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi ihtimaline ilişkin olarak da bu konuda herhangi bir temasın olmadığını kaydetti.

NATO'nun, Baltık Denizi'ndeki faaliyetlerine değinen Zaharova, "Baltık Denizi'ndeki durumu dikkatle takip ederek, NATO ülkelerine ait gemilerin durumu kötüye kullanması durumunda gerekli şekilde yanıt vereceğiz." diye konuştu.

Mariya Zaharova, NATO askeri birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimaline ilişkin ise "NATO güçlerinin Ukrayna'ya müdahalesi, gerginliğin kontrol edilemez şekilde artmasına yol açabilir. Bu, Rusya için kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

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