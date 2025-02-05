Rusya'dan Trump'ın Gazze açıklamasına sert tepki

Lavrov, başkent Moskova'da Ukrayna'daki duruma dair düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinin hata olduğuna" dair açıklamasını değerlendirerek "İlk kez Batılı bir lider, böyle bir açıklama yaptı ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü ilk kez NATO sorunu, ABD'nin ciddi şekilde istişare etmeye hazır olduğu konu olarak belirlendi. ABD, Batı'nın ve Kiev'in pozisyonunun ne şekilde olacağına dair karar verecek." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna konusundaki yaklaşımını değerlendiren Lavrov, "BM Genel Sekreterliğinin tarafsız olma ilkesine rağmen Ukrayna konusunda Batı ile birlikte hareket ettiğini" söyledi.

Lavrov, Ukrayna krizinin nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılması gerektiği, görevinin ilk döneminde de Suriye'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğu yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Lavrov, "Uluslararası hukukun üstünlüğü kültürü reddediliyor. BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları iptal ediliyor. Bu eğilim devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun çok kutuplu dünya düzeninin bugünün gerçeği olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin ise "İlginç bir açıklama. Amerikan yetkililerinden bunu daha önce duymadık. Bunun pratikte siyasete ne şekilde yansıyacağını göreceğiz." diye konuştu.