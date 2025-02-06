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Dünya

Rusya'dan Trump'ın Gazze planına tepki: Sadece bölgedeki gerilimi arttırır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, 'Sadece bölgedeki gerilimi daha da arttırır' dedi.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
Rusya'dan Trump'ın Gazze planına tepki: Sadece bölgedeki gerilimi arttırır
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönelik açıklamalarına Rusya'da tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamalarını "şok edici" olarak nitelendirerek, Orta Doğu'daki gerilimi arttıracağını söyledi.

"TÜM SORUNLARI DAHA DA ARTTIRIR"

Zakharova, "Şu anda asıl önemli olan ihtiyacı olan herkese gerekli insani yardımı sağlamaktır. Bugünün ana görevinin İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmaların uygulanmasını sağlamak olduğuna inanıyoruz. Mevcut aşamada başka geçici tedbirlere ilişkin her türlü popülist, anlamsız ya da şok edici argüman ters etki oluşturur ve sorunun çözümüne katkıda bulunmaz. Sadece bölgedeki gerilimi ve tüm sorunları daha da arttırır" dedi.

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