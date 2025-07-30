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Dünya

Rusya'dan tsunami açıklaması

Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısının iptal edildiği bildirildi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Rusya'dan tsunami açıklaması
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamçatka'daki tsunami uyarısının iptal edildiği belirtildi.

Moskova saatiyle gece 03.00 sıralarında Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve bunun bölgede 1952 yılından bu yana meydana gelen yer sarsıntılarının en şiddetlisi olduğu ifade edilmişti.

Deprem ve tsunamiden etkilenen Sahalin'in Severo-Kurilsk ve Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde acil durum ilan edilmişti. Can kaybının olmadığı deprem nedeniyle, şehirlerdeki bazı binalar hasar görmüştü.

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