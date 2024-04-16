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Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk ortaklarıyla Karadeniz dahil birçok konuyu istişare ettiklerini söyledi.

AA16 Nisan 2024 Salı 13:31 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye açıklaması
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Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'de gemilerin güvenliğinin sağlanmasına dair anlaşma konusunda iki ay müzakereler yürüttüğü ve Ukrayna'nın hazırlanan anlaşmadan vazgeçtiği yönündeki iddiayı değerlendirdi.

Peskov, "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Türk ortaklarımızla gündemimizde Karadeniz dahil pek çok konu var. Çeşitli konuları istişare ediyoruz." şeklinde konuştu.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'de gemilerin güvenliğinin sağlanmasına dair anlaşma konusunda iki ay müzakereler yürüttüğü ancak Ukrayna tarafının hazırlanan anlaşmadan son anda vazgeçtiği ileri sürülmüştü.

- "ÇİN'İN UKRAYNA İLE İLGİLİ YAKLAŞIMI DENGELİ VE YAPICI"

Sözcü Peskov, Çin'in Ukrayna krizi çözümüne ilişkin uluslararası konferans düzenleme teklifine değinerek, "Pekin'in bu konudaki yaklaşımı iyi biliniyor, oldukça dengeli ve yapıcı. Pekin'in diplomatik açıdan oldukça aktif olmaya devam ettiğini biliyoruz. Pekin'in dengeli yaklaşım sergilemesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelerden vazgeçtiğine dikkati çeken Peskov, bu konuda herhangi bir değişiklik görmediklerini söyledi.

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