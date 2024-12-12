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Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Moskova'da gazetecilere değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Türkiye ile tüm konuları görüşmeyi sürdürdüklerini söyledi. Rusya ile Türkiye arasındaki temaslara ilişkin Türk meslektaşlarıyla görüşülmesi gereken tüm bölgesel konuları istişare etmeye devam edeceklerinin belirtti.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye açıklaması
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye ile her konuda temasları sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'yi de içine alan bir gündem var ve Türk meslektaşlarımızla görüşülmesi gereken tüm bölgesel konuları istişareye devam edeceğiz." dedi.

Gruşko, Suriye'deki gelişmeler ekseninde Rusya ile Türkiye arasındaki temaslara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmede bulundu.

İkili ilişkilerin kesintiye uğramadığını vurgulayan Gruşko, "Türkiye ile her konuda görüşme yapıyoruz." dedi.

Gruşko, iki ülke arasındaki resmi temasların da sürdüğünü kaydederek, "Türkiye'yi de içine alan bir gündem var ve Türk meslektaşlarımızla görüşülmesi gereken tüm bölgesel konuları istişareye devam edeceğiz." diye konuştu.

  • Rusya Dışişleri
  • Türkiye
  • Bakan Yardımcısı Gruşko

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