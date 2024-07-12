İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0476
  • EURO
    36,0457
  • ALTIN
    2562.26
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Türkiye açıklaması: Son dönemde önemli sinyaller geliyor
Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Son dönemde önemli sinyaller geliyor

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını belirten Rusya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Son dönemde önemli sinyaller geliyor
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini değerlendirdi.

Türkiye'nin sürece dair son dönemde önemli adımlar attığına işaret eden Zaharova, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Astana formatının Suriye'de barışçıl bir çözümün geliştirilmesinde tek etkili uluslararası mekanizma olduğunu kaydeden Zaharova, "Astana formatında Türk ortaklarımızla yakın işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Zaharova, "(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci) Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında yapıcı bir rol oynama potansiyeli görüyoruz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.