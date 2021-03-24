İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2021 Çarşamba / 11 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9404
  • EURO
    9,3996
  • ALTIN
    441.039
  • BIST100
    1377.43
Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması!

Rusya Savunma Bakanlığı, insani yardım amaçlı Türkiye'ye, İdlib ve Halep'te bazı kontrol noktalarının açılması konusunda teklifte bulunduklarını açıkladı.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:33
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İnsani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye'de İdlib Çatışma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında bulunan Serakib ve Mizanaz ile Halep'te Bab ilçesindeki Ebu Ez-Zendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kontrol noktalarından 25 Mart'tan itibaren mültecilerin çıkışı ve insani yardımın bırakılmasının önerildiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.