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Dünya

Rusya'dan Twitter, Facebook ve WhatsApp'a 36 milyon ruble para cezası

Rusya'da bir mahkeme, teknoloji şirketleri Twitter, Facebook ve WhatsApp'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal nedeniyle 36 milyon ruble para cezası verdi.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:38
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter, Facebook ve WhatsApp aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'daki şahsi bilgilerin korunmasına yönelik yasanın ihlal edilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, söz konusu şirketlere toplam 36 milyon ruble para cezası verdi.

Rus yasalarına göre, Twitter, Facebook ve WhatsApp gibi büyük internet şirketlerinin kullanıcılara ait bilgileri Rusya'da depolaması gerekiyor.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü LinkedIn, 2016'da yasaklanmıştı.

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