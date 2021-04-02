Star.com.tr 02 Nisan 2021 Cuma 18:50 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 19:06

Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da görüldü.

Twitter, Rusya'nın merkeze yolladığı tweetleri silmeyi reddettiği için 116 bin 778 dolar para cezasına çaprtırıldı.

Moskova'nın Tagansky Bölge Mahkemesi, reşit olmayanları illegal olaylara katılmaya çağıran tweetleri silmeyi reddettiği için Twitter'a toplam 8,9 milyon ruble para cezası uyguladığını açıkladı.

Rus mahkemesi, Twitter'ı Rusya Federasyonu İdari Kanunun maddeleri uyarınca suçlu bulduğunu belirterek toplam 2,4 milyon ruble (31,490 dolar) para cezası uygulandığını belirtti.

Mahkeme 3,2 milyon ruble (41,978 dolar) ve diğeri 3,3 milyon ruble (43,285 dolar) olmak üzere Twitter'ın aynı ihlalden dolayı iki kere cezalandırdı.

Kremlin'den Twitter'a uyarı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Twitter'ın bazı Rus hesaplarını bloke etmesini eleştirdi. Peskov yaptığı açıklamada "Çifte standart ve Rusya karşıtı propaganda kabul edilemez" dedi.

Peskov, Twitter'ın Rus hesapları engellemesine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Çifte standartlar, askeri ve siyasi ittifaklarla ilgili manipülasyonlar ve Rusya karşıtı propagandayı herkes görüyor. Bu olmamalı" diyen Peskov, şunları söyledi:

"Bunun bu şirketin işiyle hiçbir ilgisi yok, değil mi? Bu, şirketler bir araç olarak kullanıldığı için oluyor. Yani, bir şirket yabancı meslektaşlarına siyasetle uğraşmak istemediğini, ancak yalnızca piyasada çalışmak ve para kazanmak istediğini söyleyebilirse ve yerel yasalara uymaya hazırsa, o zaman orada sorun olmayacak."

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