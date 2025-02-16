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Dünya

Rusya'dan Ukrayna ile barış sinyalleri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin diyalog için güçlü sinyal olduğunu belirtti. Peskov, 'Artık savaşı değil, barışı konuşacağız.' dedi.

AA16 Şubat 2025 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna ile barış sinyalleri
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Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin ile Trump'ın geçen hafta yaptığı telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, "Bu, artık sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışacağımıza dair güçlü bir sinyal. Artık savaşı değil, barışı konuşacağız." diye konuştu.

Eski ABD yönetimi ile diyaloğun olmadığına dikkati çeken Peskov, Trump'ın sorunları diyalog yoluyla çözme yönündeki yaklaşımına değer verdiklerini dile getirdi.

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesinin özel hazırlık gerektirdiğini söyleyen Peskov, Trump dahil herhangi bir devlet başkanının, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılımından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Sözcü Peskov, Trump'ın istediği zaman Rusya'ya gelebileceğini vurguladı.

"BU ANLAŞMALAR UYGULANSAYDI, UKRAYNA BÜTÜN OLURDU"

Savaş öncesi Ukrayna meselesinin Minsk anlaşmalarıyla çözmeye çalıştıklarını anımsatan Peskov, "Bu anlaşmalar uygulansaydı, Ukrayna bütün olurdu." şeklinde konuştu.

Batı'nın Rusya'yı kandırdığını ifade eden Peskov, Batı ile ilişkilerde söz konusu anlaşmalarla ilgili edindikleri tecrübeyi ve Kiev'in de bağımsız hareket etmediğini dikkate alacaklarını kaydetti.

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